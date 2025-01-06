Депутат Мособлдумы Никитин предложил снизить пенсионный возраст

— Стоит обратиться к прошлому опыту. Еще в 1932 году был установлен единый возраст выхода на пенсию — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. На тот момент он был одним из самых низких в мире. После введения в СССР пенсионного обеспечения при невысоких доходах до 50 рублей в месяц пенсия составляла 85% от зарплаты, то есть около 40 рублей. Если зарплата была чуть выше, от 50 до 60 рублей, то пенсия порядка 75% — 42,5 рубля. При доходах от 60 до 80 рублей — 65% от заработка. Тем, кто зарабатывал более 100 рублей, полагалась пенсия в размере 50% от зарплаты, но не более 55 рублей. При этом рост продолжительности жизни в период государственного планирования с 1929 по 1950 год составил 26 лет.