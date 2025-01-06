«Газета.Ru» перечислила 30 новинок российского авторынка в 2025 году

В линейке бренда Tank он займет место между моделями 300 и 500. Новый Tank 400 будет продаваться в России с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и полным приводом. Предусмотрены блокировки переднего, заднего и межосевого дифференциалов. У внедорожника та же колесная база, что и у старшей модели Tank 500, но по длине он на 10 см короче. По габаритам сопоставим с Toyota Land Cruiser 300.