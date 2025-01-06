Зарплата отдельных категорий гражданских служащих вырастет на 20%

Напомним, с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии — на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%.