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Зарплата отдельных категорий гражданских служащих вырастет на 20%

В 2025 году продолжат поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Источник: Kapital.kz

Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.

Таким образом, в период с 2022 по 2025 год зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.

Напомним, с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии — на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%.

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занятость