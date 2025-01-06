Зарплата отдельных категорий гражданских служащих вырастет на 20%

Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.
Таким образом, в период с 2022 по 2025 год зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в два раза.
Напомним, с 1 января 2025 года размеры всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии — на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%.