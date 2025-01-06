Иван Носков запретил строительство дома на острове Поджабный в Самаре

Как следует из документов, за разрешением в городскую администрацию обратилась семейная пара, владеющая участком на острове. Он расположен недалеко от пристани «Проран», его площадь составляет 613 квадратных метров. Владельцы планировали использовать землю под индивидуальное жилищное строительство.