Иван Носков запретил строительство дома на острове Поджабный в Самаре

Владельцам участка на острове Поджабный запретили использовать землю под индивидуальное жилищное строительство. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии Самары 31 декабря 2024 года.
Как следует из документов, за разрешением в городскую администрацию обратилась семейная пара, владеющая участком на острове. Он расположен недалеко от пристани «Проран», его площадь составляет 613 квадратных метров. Владельцы планировали использовать землю под индивидуальное жилищное строительство.
Однако мэрия вынесла отказ. Причина — расположение участка в границах садово-дачного кооператива, а также отсутствие объектов социальной инфраструктуры на данной территории.