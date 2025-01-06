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Тенге против доллара: сможет ли казахстанская валюта укрепиться?

Тенге начал год новой волной снижения: факторы давления остались на своих местах, передает DKnews.kz.

Источник: afk.kz

В 2025 году тенге выглядит немного слабее, чем был под занавес декабря. Предыдущая сессия для доллара завершилась на уровне 526,30 тенге.

Обменный курс тенге начал год снижением, что закономерно: во-первых, глобальное укрепление позиций американского доллара на мировой арене, которое продолжается в 2025 году, оставляет мало шансов торгуемым валютам. Во-вторых, весь пул внутренних факторов давления для тенге сохраняется в силе: импортеры нуждаются в более стабильном предложении иностранной валюты. В-третьих, траектория российского рубля, с которым у тенге теперь прочная корреляция, тоже смотрится минорной.

В нефти все складывается благополучно. Баррель Brent вырос до $76,34.

Отношение к риску формируется негативным: доллар США привлекает к себе много внимания.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах отметок 520−530 тенге, евро — 540−550 тенге, рубль — 4,70−4,90 тенге, китайский юань — 71−72 тенге.

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