Тенге против доллара: сможет ли казахстанская валюта укрепиться?

В 2025 году тенге выглядит немного слабее, чем был под занавес декабря. Предыдущая сессия для доллара завершилась на уровне 526,30 тенге.
Обменный курс тенге начал год снижением, что закономерно: во-первых, глобальное укрепление позиций американского доллара на мировой арене, которое продолжается в 2025 году, оставляет мало шансов торгуемым валютам. Во-вторых, весь пул внутренних факторов давления для тенге сохраняется в силе: импортеры нуждаются в более стабильном предложении иностранной валюты. В-третьих, траектория российского рубля, с которым у тенге теперь прочная корреляция, тоже смотрится минорной.
В нефти все складывается благополучно. Баррель Brent вырос до $76,34.
Отношение к риску формируется негативным: доллар США привлекает к себе много внимания.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на понедельник смотрятся так: доллар США проторгуется в пределах отметок 520−530 тенге, евро — 540−550 тенге, рубль — 4,70−4,90 тенге, китайский юань — 71−72 тенге.