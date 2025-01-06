Тенге против доллара: сможет ли казахстанская валюта укрепиться?

Обменный курс тенге начал год снижением, что закономерно: во-первых, глобальное укрепление позиций американского доллара на мировой арене, которое продолжается в 2025 году, оставляет мало шансов торгуемым валютам. Во-вторых, весь пул внутренних факторов давления для тенге сохраняется в силе: импортеры нуждаются в более стабильном предложении иностранной валюты. В-третьих, траектория российского рубля, с которым у тенге теперь прочная корреляция, тоже смотрится минорной.