В Молдове в понедельник ожидается скачок потребления электроэнергии

По расчетам Energocom, после выходных, когда уровень потребления электроэнергии традиционно ниже, произойдет увеличение потребления на 14% по сравнению с воскресеньем и примерно на 3% по сравнению с пятницей, 3 января.
«Если в воскресенье в часы максимального потребления, с 17.00 до 20.00, все пользователи на правом берегу Днестра потребляли менее 700 МВт, то на понедельник прогнозируется потребление в час пик, только с 17.00 до 18.00, в 771 МВт».
Там также сообщили, что в понедельник стоимость 1 МВт*ч на румынской энергобирже составит более 167 евро и достигнет максимума в часы максимального энергопотребления с 16.00 до 22.00.
По информации АО Energocom весь объем электроэнергии, необходимой на понедельник, обеспечат внутренние источники и импорт из Румынии.