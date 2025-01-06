В Молдове в понедельник ожидается скачок потребления электроэнергии

«Если в воскресенье в часы максимального потребления, с 17.00 до 20.00, все пользователи на правом берегу Днестра потребляли менее 700 МВт, то на понедельник прогнозируется потребление в час пик, только с 17.00 до 18.00, в 771 МВт».