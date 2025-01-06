Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове в понедельник ожидается скачок потребления электроэнергии

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В понедельник, шестого января ожидается рост потребления электроэнергии, заявили специалисты АО Energocom. При этом в компании заверили, что необходимые мощности зарезервированы, поэтому отключения электричества не предвидятся.

Источник: Sputnik.md

По расчетам Energocom, после выходных, когда уровень потребления электроэнергии традиционно ниже, произойдет увеличение потребления на 14% по сравнению с воскресеньем и примерно на 3% по сравнению с пятницей, 3 января.

«Если в воскресенье в часы максимального потребления, с 17.00 до 20.00, все пользователи на правом берегу Днестра потребляли менее 700 МВт, то на понедельник прогнозируется потребление в час пик, только с 17.00 до 18.00, в 771 МВт».

отметили в компании.

Там также сообщили, что в понедельник стоимость 1 МВт*ч на румынской энергобирже составит более 167 евро и достигнет максимума в часы максимального энергопотребления с 16.00 до 22.00.

По информации АО Energocom весь объем электроэнергии, необходимой на понедельник, обеспечат внутренние источники и импорт из Румынии.

энергетика