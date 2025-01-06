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Государство увеличивает социальные выплаты

В 2024 году на социальное обеспечение выделено 5,4 трлн тенге, включая 3,8 трлн тенге на пенсионные выплаты, сообщает El.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

Источник: EL.kz

Общая доля социальных расходов в бюджете составила 21,8%. Из этой суммы 614 млрд тенге направлено на пособия по инвалидности и потере кормильца, а на поддержку многодетных семей выделено 472,9 млрд тенге.

В 2025 году планируется увеличение социальных расходов до 6 трлн тенге, которые охватят около 5 миллионов человек.

С 1 января 2025 года размеры всех государственных пособий и базовой пенсии увеличены на 6,5% в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Солидарные пенсии повышены на 8,5%, что превышает уровень инфляции на 2%.

По поручению Президента, с 2023 года минимальная базовая пенсия ежегодно увеличивается до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальная — до 120%.

Примеры новых размеров пособий с 1 января 2025 года:

  • Пособие на рождение ребёнка: для 1, 2, 3 ребёнка увеличено с 140 тыс. до 149 тыс. тенге, для 4 и более детей — с 233 тыс. до 248 тыс. тенге.
  • Пособие многодетным семьям: для семей с 4 детьми выросло с 59 тыс. до 63 тыс. тенге, с 10 детьми — с 148 тыс. до 157 тыс. тенге.
  • Пособие для лиц с инвалидностью: I группы — с 95 тыс. до 102 тыс. тенге, II группы — с 76 тыс. до 81 тыс. тенге, III группы — с 52 тыс. до 55 тыс. тенге.

Государство продолжает оказывать значительную поддержку гражданам, стремясь улучшить качество жизни социально уязвимых групп населения.

экономика