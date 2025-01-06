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Требования к облику застройки утвердили в Нижнем Новгороде

Документ включил в себя 950 страниц.

В Нижнем Новгороде утвердили новые требования к облику застройки города. Соответствующие приказы регионального минграда выпустили 20 декабря.

Власти прописали шесть видов требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО), в том числе к видам стройматериалов и подсветке фасадов. При этом учитывались правила благоустройства, нормативы проектирования, строительные нормы и т. п.

Некоторые правила к облику будут зависеть от территории и типа застройки: многоквартирная и индивидуальная, специализированные и административные здания, объекты торговли и обслуживания и так далее.

Для Нижнего Новгорода определили девять основных архитектурных стилей: интернациональный модернизм, постмодернизм, конструктивизм, деконструктивизм, историзм, частичный историзм, функционализм, индустриальный функционализм, параметризм. Регламент к АГО для столицы Приволжья занимает 950 страниц.

Ранее мы писали, что Марина Ракова покинула пост главы минграда Нижегородской области.

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