В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены

Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.