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В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Узбекистане повысят цены на железнодорожные билеты, сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Источник: CC BY-SA 4.0 / rolly / Джизакская область, перегон Джизак — разъезд 13

«С 1 февраля 2025 года цены на билеты VIP, Бизнес-класса высокоскоростных электропоездов “Afrosiyob” вырастут на 25%, на билеты эконом-класса — на 20%, а на скоростные пассажирские поезда “Шарк”, “Насаф” и “Узбекистан” — на 30%».

говорится в сообщении.

В пресс-службе компании объяснили подорожание ж/д билетов необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистическими и транспортными расходами. Также речь идет об обновлении парка пассажирских вагонов, закупке новых электропоездов, содержании железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечении качественного обслуживания пассажиров.

Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.

экономика