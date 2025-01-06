В Узбекистане подорожают ж/д билеты — дата и цены

«С 1 февраля 2025 года цены на билеты VIP, Бизнес-класса высокоскоростных электропоездов “Afrosiyob” вырастут на 25%, на билеты эконом-класса — на 20%, а на скоростные пассажирские поезда “Шарк”, “Насаф” и “Узбекистан” — на 30%».
В пресс-службе компании объяснили подорожание ж/д билетов необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия расходов на электроэнергию и топливо, логистическими и транспортными расходами. Также речь идет об обновлении парка пассажирских вагонов, закупке новых электропоездов, содержании железнодорожных вокзалов в соответствии с требованиями времени и обеспечении качественного обслуживания пассажиров.
Напомним, что, согласно соответствующему постановлению президента, с 1 января 2024-го осуществляется отказ от практики госрегулирования тарифов на услуги перевозки пассажиров на высокоскоростных и скоростных поездах, а также переход к механизму их регулирования на основе рыночных принципов.