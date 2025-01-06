Приангарье включили в ТОП-10 по количеству проектов КРТ

В Иркутской области выполняются процедуры по подготовке территорий под проекты, переселяются жители, выдаются разрешения и на месте бараков появляются новостройки. Из 27 проектов КРТ пять — федерального уровня, два — регионального и 19 — муниципального. В Иркутске проекты КРТ реализуются уже 10 лет, новостройки в рамках данных проектов появились на улицах Аносова, Театральной, Якоби, Мухиной. В 2024 году в проект КРТ включили бараки на Звездинской, Миронова и Флюкова, общая площадь территории составила 2,29 гектара. Второй проект — застройка в границах Гаражной, Майской и 1-го Кузьмихинского переулка площадью 3,7 гектара.