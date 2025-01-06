На ремонт омских труб выделили два миллиарда

Программа, рассчитанная на три года, затронет город Омск и 11 муниципальных районов региона. По словам губернатора Виталия Хоценко, обновление сетей тепло- и водоснабжения — одна из ключевых задач, решение которой стало возможным благодаря национальному проекту и федеральной поддержке.