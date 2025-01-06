На ремонт омских труб выделили два миллиарда

На модернизацию коммунальных сетей в Омской области выделено 1,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на обновление 49 объектов, включая 17 систем водоснабжения и 32 системы теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Минэнерго Владимир Шмидт.
Программа, рассчитанная на три года, затронет город Омск и 11 муниципальных районов региона. По словам губернатора Виталия Хоценко, обновление сетей тепло- и водоснабжения — одна из ключевых задач, решение которой стало возможным благодаря национальному проекту и федеральной поддержке.
Вопрос состояния коммунальной инфраструктуры остается острейшим для региона, и программа модернизации позволит постепенно решить проблемы изношенных сетей, обеспечив более надежное и качественное снабжение жителей.