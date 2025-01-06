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На ремонт омских труб выделили два миллиарда

В городе и области планируют обновить полсотни объектов коммунальной инфраструктуры.

Источник: Om1 Омск

На модернизацию коммунальных сетей в Омской области выделено 1,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства пойдут на обновление 49 объектов, включая 17 систем водоснабжения и 32 системы теплоснабжения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Минэнерго Владимир Шмидт.

Программа, рассчитанная на три года, затронет город Омск и 11 муниципальных районов региона. По словам губернатора Виталия Хоценко, обновление сетей тепло- и водоснабжения — одна из ключевых задач, решение которой стало возможным благодаря национальному проекту и федеральной поддержке.

Вопрос состояния коммунальной инфраструктуры остается острейшим для региона, и программа модернизации позволит постепенно решить проблемы изношенных сетей, обеспечив более надежное и качественное снабжение жителей.

ЖКХ