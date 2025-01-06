МАРТ прогнозирует рост онлайн-торговли в Беларуси, которая занимает уже 9% рынка

В Беларуси рынок онлайн-торговли прирастает каждый год, и эта тенденция в ближайшее время не изменится. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов, сообщает news.by.