МАРТ прогнозирует рост онлайн-торговли в Беларуси, которая занимает уже 9% рынка

В Беларуси рынок онлайн-торговли прирастает каждый год, и эта тенденция в ближайшее время не изменится. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов, сообщает news.by.
По словам Алексея Богданова, в 2024 году на 1,8% выросло количество торговых объектов, стационарных магазинов и на 2,7% стало больше интернет магазинов онлайн.
«Хочу отметить, что, конечно, рынок онлайн-торговли будет расти. Мы видим, что в мировой практике в крупных государствах этот рынок достигает 20−30%. У нас на сегодняшний день доля онлайн-торговли занимает 8−9%», — отметил министр.
Алексей Богданов подчеркнул, что рост в разных сегментах торговли зависит от предпочтений потребителей. Кто-то привык посмотреть, повертеть, пощупать товар в магазине и только потом принять решение о его покупке. Для таких покупателей традиционная торговля предпочтительнее.
«Если мы будем больше переходить в цифру, то, конечно, будет расти и цифровой рынок онлайн-торговли», — отметил министр.