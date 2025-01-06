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Сразу два новых завода общей стоимостью 3 млрд тенге ($5,7 млн) построят на юге Казахстана

АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. Сразу два завода, ориентированных на сельское хозяйство, построят в Туркестанской области. Объем инвестиций в оба проекта оценивается в 3 млрд тенге, сообщает агентство АПК Новости.

Источник: Sputnik

В пресс-службе акима Туркестанской области рассказали, что предприятия будут располагаться на территории индустриальной зоны Мактааральского района.

Одно из них будет производить оборудование для капельного орошения сельхозкультур. В данный проект будет инвестировано 1 млрд 500 млн тенге.

На втором производстве займутся переработкой семян хлопка. Стоимость проекта составит 1 млрд 500 млн тенге.

Ввод в эксплуатацию этих двух производств запланирован на 2025 год.

Между тем, в акимате сообщили, что на индустриальной зоне уже запущено подобное предприятие. Продукция отгружается на экспорт в КНР, Турцию, Иран, страны Европы, а также Центральную Азию.

экономика
сельское хозяйство