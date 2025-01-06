Сразу два новых завода общей стоимостью 3 млрд тенге ($5,7 млн) построят на юге Казахстана

В пресс-службе акима Туркестанской области рассказали, что предприятия будут располагаться на территории индустриальной зоны Мактааральского района.
Одно из них будет производить оборудование для капельного орошения сельхозкультур. В данный проект будет инвестировано 1 млрд 500 млн тенге.
На втором производстве займутся переработкой семян хлопка. Стоимость проекта составит 1 млрд 500 млн тенге.
Ввод в эксплуатацию этих двух производств запланирован на 2025 год.
Между тем, в акимате сообщили, что на индустриальной зоне уже запущено подобное предприятие. Продукция отгружается на экспорт в КНР, Турцию, Иран, страны Европы, а также Центральную Азию.