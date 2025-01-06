Доллар продолжает рост в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 527,30 тенге, повысившись на 1 тенге. Накануне доллар также вырос на 1,01 пункта.
Курс юаня по итогам утренних торгов достиг 71,62 тенге, снизившись на 0,22 пункта.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,25−533,55 тенге, евро — по 542.09−548.70 тенге, рубли — по 4,96−5,07 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,17%, до 76,38 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,14% и закрепились на уровне 73,86 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 526,11 тенге, евро — в 542,31 тенге, рубля — в 4,76 тенге.