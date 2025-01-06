Доллар продолжает рост в Казахстане

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 6 января. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent ушла вниз на 0,17%, до 76,38 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,14% и закрепились на уровне 73,86 доллара за баррель.