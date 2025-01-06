Нацбанк: Колебания рубля не должны отражаться на обменном курсе доллара в Казахстане

«Со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов — это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру».