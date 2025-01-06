Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году

По его словам, под запрет попадает практически всё, что может отвлечь водителя от управления транспортным средством, в том числе устройства для курения, сигареты или шаурма. При этом эксперт назвал новые требования скандальными, потому что ПДД не обязывают водителей держать руль двумя руками. Специалист не исключил, что за обоснованными запретами последуют попытки обжаловать их.