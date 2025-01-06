Сигареты и шаурма под запретом: Водителей предупредили о поправках в ПДД в 2025 году

«В ПДД действует запрет разговаривать по мобильному телефону без использования гарнитуры или громкоговорящей связи, так вот новая редакция предполагает, что практически ничего нельзя будет держать в руках за исключением навигационных сервисов», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, под запрет попадает практически всё, что может отвлечь водителя от управления транспортным средством, в том числе устройства для курения, сигареты или шаурма. При этом эксперт назвал новые требования скандальными, потому что ПДД не обязывают водителей держать руль двумя руками. Специалист не исключил, что за обоснованными запретами последуют попытки обжаловать их.
Ранее юрист рассказал, каким водителям в 2025 году нужно бежать за новыми «корочками». Кроме того, Госдума повысила в полтора раза штрафы за нарушения ПДД, а также снизила до 25% скидки при оплате штрафов. Кстати, новые штрафы за нарушения ПДД начали действовать с 1 января.