Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 7 января православное Рождество

Национальный банк назвал курсы всех валют на 7 января 2025 года, вторник. Так, курсы основных валют не корректировались на православное Рождество — курс евро, курс доллара, курс российского рубля не менялись с 31 декабря 2024-го.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на вторник, 7 января, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4735 белорусского рубля, 1 евро — 3,6246 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3488белорусского рубля.
В сравнении с валютными значениями, которые действовали с 31 декабря 2024-го по 6 января 2025-го включительно, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не меняли своих значений в валютной корзине.
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