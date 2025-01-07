Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова отметила, что Европа по-прежнему будет нуждаться в газе и, несмотря на усилия по снижению зависимости от российского источника, не смогла полностью от этого отказаться. По её прогнозам, в конечном итоге закупки российского СПГ могут увеличиться, чтобы компенсировать уменьшение импорта природного газа из России.