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Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

Европа активно приобретает сжиженное топливо, в основном из завода «Ямал СПГ».

Источник: Аргументы и факты

Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к запрету торговли с Российской Федерацией. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание указывает, что Европа активно приобретает сжиженное топливо, в основном из завода «Ямал СПГ», управляемого ПАО «Новатэк». Объемы закупок превысили те, что Россия поставляла через Украину до 1 января.

Кроме того, Bloomberg подчеркнул, что данная ситуация иллюстрирует зависимость европейских стран от российской энергетики.

Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова отметила, что Европа по-прежнему будет нуждаться в газе и, несмотря на усилия по снижению зависимости от российского источника, не смогла полностью от этого отказаться. По её прогнозам, в конечном итоге закупки российского СПГ могут увеличиться, чтобы компенсировать уменьшение импорта природного газа из России.

Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен, причиной стал отказ Киева продлевать соответствующее соглашение. В «Газпроме» пояснили, что отказ украинской стороны лишил российский холдинг технической и юридической возможности передавать голубое топливо этим маршрутом.