Bloomberg: Евросоюз закупает у России рекордные объемы СПГ

Европейский Союз продолжает закупать рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) у России, несмотря на призывы к запрету торговли с Российской Федерацией. Об этом сообщает Bloomberg.
Издание указывает, что Европа активно приобретает сжиженное топливо, в основном из завода «Ямал СПГ», управляемого ПАО «Новатэк». Объемы закупок превысили те, что Россия поставляла через Украину до 1 января.
Кроме того, Bloomberg подчеркнул, что данная ситуация иллюстрирует зависимость европейских стран от российской энергетики.
Экономист Oxford Economics Татьяна Орлова отметила, что Европа по-прежнему будет нуждаться в газе и, несмотря на усилия по снижению зависимости от российского источника, не смогла полностью от этого отказаться. По её прогнозам, в конечном итоге закупки российского СПГ могут увеличиться, чтобы компенсировать уменьшение импорта природного газа из России.
Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен, причиной стал отказ Киева продлевать соответствующее соглашение. В «Газпроме» пояснили, что отказ украинской стороны лишил российский холдинг технической и юридической возможности передавать голубое топливо этим маршрутом.