Экономист Балынин: тенденция по отказу от доллара в ближайшие годы усилится

Тенденция по отказу стран от доллара США будет усиливаться, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Ранее стало известно, что больше половины мировых стран в той или иной степени выступают против доллара.
Балынин назвал эти результаты неудивительными. По его словам, доверие к доллару США подорвано.
«Данная валюта является токсичной. Поэтому мы и видим, что всё большее количество стран сокращает его использование на практике. Это объективное следствие той безответственной политики, которую проводили США: они хотели экономически подчинить себе все страны мира, но это оказалось им не под силу. Восстановление доверия к их валюте — это задача даже не с одной, а с множеством звёздочек. Удастся ли им её решить? Не думаю, что это возможно. Полагаю, что запущенные процессы по сокращению использования токсичного доллара в различных странах мира необратимы. Мы с каждым годом видим всё более активное замещение в расчётах доллара США национальными валютами», — отметил экономист.
По словам эксперта, сокращение использования доллара в текущих условиях является позитивным вкладом в обеспечение нацбезопасности государств.
«Поэтому я убеждён, что данная тенденция будет усиливаться и в последующие годы», — резюмировал Балынин.
Ранее Балынин оценил возможность стагфляции в России в 2025 году.