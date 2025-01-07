Экономист Балынин: тенденция по отказу от доллара в ближайшие годы усилится

«Данная валюта является токсичной. Поэтому мы и видим, что всё большее количество стран сокращает его использование на практике. Это объективное следствие той безответственной политики, которую проводили США: они хотели экономически подчинить себе все страны мира, но это оказалось им не под силу. Восстановление доверия к их валюте — это задача даже не с одной, а с множеством звёздочек. Удастся ли им её решить? Не думаю, что это возможно. Полагаю, что запущенные процессы по сокращению использования токсичного доллара в различных странах мира необратимы. Мы с каждым годом видим всё более активное замещение в расчётах доллара США национальными валютами», — отметил экономист.