Волгоградский предприниматель произвел тонны молока сомнительного качества

Установлено, что на электронной площадке местного предпринимателя было введено в оборот 12 тонн молока неизвестного происхождения методом добавления записи в журнал через раздел «инвентаризация». Таким образом, нарушена прослеживаемость продукции, также нельзя установить, из какого сырья ее изготовили.