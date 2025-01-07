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Волгоградский предприниматель произвел тонны молока сомнительного качества

Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировали в ходе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) нарушения на площадке местного предпринимателя.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что на электронной площадке местного предпринимателя было введено в оборот 12 тонн молока неизвестного происхождения методом добавления записи в журнал через раздел «инвентаризация». Таким образом, нарушена прослеживаемость продукции, также нельзя установить, из какого сырья ее изготовили.

Были нарушены законодательство, обеспечивающее качество и безопасность продукции, и правила оформления эВСД.

В адрес производителя направили предостережение о недопустимости подобных нарушений, ему предложили в дальнейшем опираться на обязательные требования законодательства.