Аграрный сектор Беларуси может продемонстрировать рост на 5%

В этом году еще больше внимания будет уделено цифровизации процессов сельхозпроизводства. Строятся молочно-товарные комплексы, поставляется новое оборудование. По итогам минувшего года, мы не только больше произвели, но и больше заработали. По предварительным подсчетам, взята планка в более чем 8,5 млн долларов экспортной выручки.