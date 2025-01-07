Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аграрный сектор Беларуси может продемонстрировать рост на 5%

О том, какие тенденции сложились в аграрном секторе страны и какие планы в наступившем году, рассказали в профильном министерстве.

Источник: ОНТ

В этом году еще больше внимания будет уделено цифровизации процессов сельхозпроизводства. Строятся молочно-товарные комплексы, поставляется новое оборудование. По итогам минувшего года, мы не только больше произвели, но и больше заработали. По предварительным подсчетам, взята планка в более чем 8,5 млн долларов экспортной выручки.

Ожидается, что в нынешнем году отрасль прибавит почти 5%. Предпосылки для этого есть. Также, по прогнозу, аграрии соберут больше зерновых, сахарной свеклы, рапса, увеличится производство мяса и молока.

сельское хозяйство