Мэрия требует снести один из старейших пермских фастфудов

Напомним, пермская мэрия в 2024 году усилила претензионную работу с самостроями. В прошлом году поданы иски о сносе самого высокого в Перми — 10-этажного ТЦ на Лодыгина, 44. Также мэрия требует в суде снести целую улицу из торговых объектов — на Шоссе Космонавтов, в районе будущей развязки с Промышленной.