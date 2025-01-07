«Газета.Ru» назвала 10 автомобилей, которые покинули российский рынок

Китайский автопроизводитель Changan в декабре убрал из своей модельной линейки три кроссовера. В случае с кросс-купе CS85 Plus причиной стало завершение жизненного цикла модели в самом Китае. Машина выпускалась с 2019 года и предлагалась в России с 2023-го с мотором 2.0 мощностью 233 л.с. Эта модель крупнее похожей по формату Geely Tugella. Кроссовер CS85 Plus в модельной линейке Changan занимал промежуточное положение между утилитарными и авангардными моделями семейства UNI.