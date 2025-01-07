Частные дома в Приморье подорожали, даже подешевев

Частные дома продолжают дорожать в Приморье. Об этом сообщает сервис «Мир квартир» со ссылкой на собственные исследования.
По данным сервиса, за год они выросли в цене на 4,5 процента.
Приморье попало в группу регионов, где цены на индивидуальные дома показали умеренный рост. Больше всего цены на дома за год выросли на Чукотке и в Московской области. Там дома и коттеджи подорожали на треть.
Исследования показали, что за год частные дома подорожали в 71 регионе России, а в 14 — подешевели. Наибольшее падение цен зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Мордовии. Здесь дома подешевели в среднем на 4 процента.
Отрицательную динамику цен в четвёртом квартале прошлого года показал и приморский рынок индивидуальных домов. За три последних месяца года частные дома и коттеджи здесь упали в цене на 0,2 процента. Наблюдатели это связывают с ужесточением условий по ипотеке.