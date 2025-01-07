Новосибирский метрополитен готов потратить 3 миллиарда рублей на новый тоннель

Пока мэрия Новосибирска принимает заявки на проектную документацию для продления Дзержинской линии метро, на сайте госзакупок появился документ, в котором раскрывается стоимость самих работ. На первый этап планируется выделить 2,9 миллиарда рублей.
За эту сумму подрядчик должен будет разработать проект строительства левого перегонного тоннеля от станции «Золотая Нива» до «Березовой рощи». Ориентировочная протяженность тоннеля — 528 метров. Срок исполнения — 300 дней с момента заключения контракта.
Дальнейшее развитие Дзержинской линии Новосибирского метрополитена в плане до 2030 года предусматривает строительство еще двух станций (рабочие названия «Гусинобродская» и «Молодежная», по словам мэра Максима Кудрявцева, могут измениться), а также депо «Волочаевская».