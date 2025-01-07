Омский аэропорт загрязнял озеро «Птичьей Гавани» стоками

Его часто применяют в противообледенительных жидкостях для самолетов. Аэропорт и природный парк находятся в непосредственной близости, предположили, что загрязнения пришли оттуда. Специалисты выяснили, что содержание химикатов в воде превышает допустимые нормы в 5000 раз.
Суд постановил, что аэропорт должен следить за выбросами и не допускать попадание химии в природный водоем. Однако аэропорт оспорил это решение в арбитражном суде, ссылаясь на то, что не использует диэтиленгликоль.
Но и суд высшей инстанции поддержал Роспотребнадзор. После экспертизы выяснилось, что химия содержалась в сточных водах аэропорта. Решение суда осталось прежним.