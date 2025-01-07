Минимальный взнос за капремонт вырос в Петербурге

Теперь величина взноса будет варьироваться в зависимости от типа здания и наличия лифта. Например, владельцы жилья в домах, возведённых до революции, должны будут платить 13,67 рубля за каждый квадратный метр в зданиях без лифта и 14,26 рубля — в домах с лифтовым оборудованием.