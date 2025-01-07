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Молдова обеспечена электричеством на Рождество, энергопотребление сократится — Energocom

Правобережная Молдова будет обеспечена электроэнергией за счет импорта и местного производства.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Потребности правобережной Молдовы в электроэнергии на вторник, седьмого января будут полностью покрыты, заявили в АО Energocom.

«В день Рождества общее потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет на 17% ниже, чем в понедельник, шестого января. Соответственно, потребуется меньше импортируемой электроэнергии», — уточнили в компании.

Сообщается, что Energocom зарезервировал необходимые мощности на границе с Румынией для закупки законтрактованной электроэнергии или электроэнергии с биржи. В итоге седьмого января потребление электроэнергии будет покрываться за счет Кишиневских и Бельцкой ТЭЦ, местных станций возобновляемой энергии и импорта.

Утром 1 января в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.

На территории Левобережья с третьего января начались веерные отключения электроэнергии из-за превышенного потребления электричества по сравнению с его производством.

энергетика