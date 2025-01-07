Молдова обеспечена электричеством на Рождество, энергопотребление сократится — Energocom

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Потребности правобережной Молдовы в электроэнергии на вторник, седьмого января будут полностью покрыты, заявили в АО Energocom.
«В день Рождества общее потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет на 17% ниже, чем в понедельник, шестого января. Соответственно, потребуется меньше импортируемой электроэнергии», — уточнили в компании.
Сообщается, что Energocom зарезервировал необходимые мощности на границе с Румынией для закупки законтрактованной электроэнергии или электроэнергии с биржи. В итоге седьмого января потребление электроэнергии будет покрываться за счет Кишиневских и Бельцкой ТЭЦ, местных станций возобновляемой энергии и импорта.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.
На территории Левобережья с третьего января начались веерные отключения электроэнергии из-за превышенного потребления электричества по сравнению с его производством.