В Самаре не согласовали строительство небоскребов на Московском шоссе

В глубине квартала разместятся три небоскреба высотой 180 и 250 метров. А центром композиции станет 250-метровая башня. По высоте она сравнится с деловым районом «Москва-Сити». Под жилыми домами обещают сделать двух- и трехуровневые паркинги. Также застройщик предусмотрел школу и детский сад, скверы и аллеи, пишет 63.ру.