Воронежцы рискуют остаться без ипотеки в 2025 году

Эксперт Президентской академии Ксения Баландина представила неутешительные прогнозы, которые могут серьезно повлиять на финансовые планы граждан.
Ставки по ипотечным кредитам в банках уже достигли пугающих 30%. Это означает, что заемщики, которые решат оформить ипотеку на квартиру стоимостью 16 миллионов рублей осенью 2024 года, в итоге выплатят почти вдвое больше её первоначальной цены за срок в 10 лет. Подобные условия делают ипотеку крайне дорогой и рискованной для большинства потенциальных покупателей.
Однако даже такие суммы кажутся недостижимыми для многих жителей Воронежа и других регионов. Чтобы получить одобрение на ипотечный кредит в размере 16 миллионов рублей, ежемесячный доход заемщика должен превышать 400 тысяч рублей. Для большинства граждан такая сумма представляет собой недосягаемую фантазию, что ставит под сомнение возможность приобретения жилья.
Эксперт отмечает, что в условиях растущих процентных ставок и нестабильной экономической ситуации многие семьи будут вынуждены отказаться от своих планов на покупку квартиры. Это также может привести к дальнейшему снижению спроса на жилье и негативно сказаться на рынке недвижимости в целом.