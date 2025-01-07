Воронежцы рискуют остаться без ипотеки в 2025 году

Ставки по ипотечным кредитам в банках уже достигли пугающих 30%. Это означает, что заемщики, которые решат оформить ипотеку на квартиру стоимостью 16 миллионов рублей осенью 2024 года, в итоге выплатят почти вдвое больше её первоначальной цены за срок в 10 лет. Подобные условия делают ипотеку крайне дорогой и рискованной для большинства потенциальных покупателей.