Рынок «Гача» полностью закрылся

Напомним, снос павильонов начался в феврале 2024 года. Собственники оптового рынка — бизнесмены Биняминовы — продали землю ижевскому девелоперу «Талану», который застроит его жильем. Сначала были закрыты и снесены торговые объекты в центре рынка, торговля частично перенеслась на другие площади рынка. Сейчас рынок полностью закрыт.