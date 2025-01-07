Лукашенко потребовал создать саморегулируемую систему цен в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января на Рождество в храме Святителя Николая Чудотворца в Логойске потребовал создать саморегулируемую систему цен в Беларуси, пишет БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что во всем должна лежать справедливость, заметив, что несправедливости быть недолжно.
— Отсюда наше вмешательство в ценообразование. И это не регулирование цен, как некоторые говорят. Абсолютно нет. Мы не собираемся регулировать цены. Это сегодня невозможно в рыночной экономике, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, это не те советские времена, когда на все устанавливались цены. Глава государства заявил, что должна быть создана саморегулируемая система, которая не должна душить бизнес, производство.
— Если крестьянин что-то производит, почему мы ему должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. Пусть продает.
Лукашенко заметил, что крестьянин должен помнить о том, что он произвел товар, а люди, которые рядом с ним, данный товар покупают. Президент уточнил, что белорусы должны иметь возможность купить данную продукцию.
Ранее МАРТ разработал три варианта новой системы регулирования цен в Беларуси.
Тем временем МАРТ сообщил, что автоматизированная система анализа цен в режиме онлайн появится в Беларуси.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.