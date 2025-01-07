Петербуржцам рассказали о росте тарифов на ЖКУ в 2025 году

Петербуржцев с 1 июля 2025 года ожидает повышение тарифов на ЖКУ. Средняя индексация составит 11,9%. Это коснется таких услуг, как газ, электроэнергия, вода и отопление. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.
Прогнозируется, что в последующие годы рост тарифов продолжится:
В 2026 году тарифы могут вырасти на 5,4%;В 2027 году предполагается увеличение на 4,8%.
Стоит отметить, что эти прогнозы могут быть пересмотрены, так как в 2023 году Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов на 2025 год на уровне лишь 5,7%. Таким образом, индексация в 2025 году оказалась почти в два раза выше ранее запланированного уровня.