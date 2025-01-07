Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцам рассказали о росте тарифов на ЖКУ в 2025 году

С начала июля 2025 года петербуржцев ожидает значительное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщил портал «Банки.ру».

Источник: РИА "Новости"

Петербуржцев с 1 июля 2025 года ожидает повышение тарифов на ЖКУ. Средняя индексация составит 11,9%. Это коснется таких услуг, как газ, электроэнергия, вода и отопление. Тарифы на газ вырастут на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%.

Прогнозируется, что в последующие годы рост тарифов продолжится:

В 2026 году тарифы могут вырасти на 5,4%;В 2027 году предполагается увеличение на 4,8%.

Стоит отметить, что эти прогнозы могут быть пересмотрены, так как в 2023 году Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов на 2025 год на уровне лишь 5,7%. Таким образом, индексация в 2025 году оказалась почти в два раза выше ранее запланированного уровня.

ЖКХ