Петербуржцам рассказали о росте тарифов на ЖКУ в 2025 году

Стоит отметить, что эти прогнозы могут быть пересмотрены, так как в 2023 году Минэкономразвития прогнозировало рост тарифов на 2025 год на уровне лишь 5,7%. Таким образом, индексация в 2025 году оказалась почти в два раза выше ранее запланированного уровня.