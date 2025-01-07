В Узбекистан в прошлом году завезли свыше 68 тысяч иномарок

Особенно примечательно, что примерно треть импорта составили электромобили. За январь-ноябрь 2024 года в Узбекистан было ввезено 22,2 тысячи электрокаров на 215 миллионов долларов. Это указывает на растущий интерес к экологически чистым технологиям. Однако здесь есть нюанс: 99% всех электромобилей поставлены из Китая.