В Узбекистан в прошлом году завезли свыше 68 тысяч иномарок

За этот период в страну было завезено 68,6 тысячи иномарок на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов. Этот показатель практически не отличается от 2023 года, когда было ввезено 73,2 тысячи автомобилей.
Активный спрос на иномарки: что это значит?
Стабильно высокие показатели импорта иномарок второй год подряд говорят о том, что потребители в Узбекистане продолжают активно выбирать зарубежные автомобили, несмотря на их стоимость. Это связано с качеством, надежностью и современными технологиями, которые предлагают зарубежные производители.
Электромобили в тренде
Особенно примечательно, что примерно треть импорта составили электромобили. За январь-ноябрь 2024 года в Узбекистан было ввезено 22,2 тысячи электрокаров на 215 миллионов долларов. Это указывает на растущий интерес к экологически чистым технологиям. Однако здесь есть нюанс: 99% всех электромобилей поставлены из Китая.
Почему Китай?
Во-первых, это цена. Китайские электромобили зачастую значительно дешевле, чем аналоги из Европы или США.
Во-вторых, доступность. Китайские производители активно наращивают экспорт, делая свои автомобили более доступными для развивающихся рынков.
Лидеры среди экспортеров
Два главных поставщика автомобилей в Узбекистан — Китай и Южная Корея.
- Китай: 55 703 автомобиля.
- Южная Корея: 11 266 автомобилей.
Все остальные страны существенно отстают. Это подтверждает, что Узбекистан сейчас в значительной степени ориентирован на азиатских автопроизводителей.
Что дальше?
Пока неясно, как долго сохранится такая активность на рынке иномарок. Увеличение пошлин, изменение курса валют или экономическая нестабильность могут повлиять на спрос. Тем не менее, текущая статистика показывает, что Узбекистан находится в стадии активного формирования нового автомобильного рынка, где главные роли играют электромобили и азиатские бренды.
Вопрос в том, сможет ли местный автопром выдержать конкуренцию и предложить что-то действительно сопоставимое с иномарками по качеству и цене.