Молдова переходит на ночные смены: НАРЭ разъяснило, как можно сэкономить на электроэнергии

Национальное Агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) разъясняет, как можно заменить оборудование для учета потребления и подключить более выгодный тариф в зависимости от времени суток.
Для небытовых потребителей первым шагом станет проверка, может ли их текущий счетчик фиксировать потребление по часам. Если может — потребуется снятие пломбы, программирование и повторная опломбировка. Работы будут оплачены конечным потребителем.
Если счетчик не поддерживает почасовой учет, то за установку нового, который будет работать по этому принципу, нужно будет заплатить из своего кармана. Новый счетчик можно купить как у системных операторов, так и у других поставщиков электротехнического оборудования.
Главное, чтобы счетчик прошел метрологическую проверку и был внесен в Государственный реестр средств измерений.