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Нацбанк поднял курс доллара и снизил курс евро на 8 января впервые в 2025 году

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара, но опустил курс евро и курс российского рубля на 8 января, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 8 января 2025 года, среду, в первый раз в 2025 году. В частности, курсы основных валют изменились как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Курс евро и курс российского рубля упали, а курс доллара подрос после длинных новогодних выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 8 января, Национальный банк назвал такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4955 белорусского рубля, 1 евро — 3,5967 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3562 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, действовавшими всю неделю, с 31 декабря 2024-го по 7 января 2025-го включительно, курс доллара повышен, а курс евро и курс российского рубля понижены. Заметнее других курсов изменился курс европейской валюты.

Тем временем Совмин изменил порядок закупок лекарств и медизделий.