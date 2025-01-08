Нацбанк поднял курс доллара и снизил курс евро на 8 января впервые в 2025 году

Национальный банк скорректировал курсы валют на 8 января 2025 года, среду, в первый раз в 2025 году. В частности, курсы основных валют изменились как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Курс евро и курс российского рубля упали, а курс доллара подрос после длинных новогодних выходных.