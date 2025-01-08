В Госдуме рассказали о влиянии новогодних выходных на уровень зарплаты

Опасения, что январская зарплата будет меньше из-за новогодних выходных, необоснованны. Однако в некоторых случаях доход работников может оказаться ниже, подробнее об этом aif.ru рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Длительные январские выходные в России всегда вызывают у работников вопросы касательно их заработной платы. Основной причиной этого является традиционное новогоднее затишье, когда многие предприятия приостанавливают работу, а работники наслаждаются законными праздничными днями. Однако опасения, что январская зарплата будет урезана или ограничится лишь небольшим авансом, как правило, необоснованны», — сказал парламентарий.
По словам Гаврилова, длительные выходные не окажут влияние на зарплату сотрудников с фиксированным окладом труда, это регламентирует статья 112 ТК РФ.
Однако для тех, кто получает зарплату в зависимости от фактически отработанного времени или выполненного объема работ, заработок может снизиться.
«У работников с почасовой оплатой итоговая сумма будет зависеть от количества рабочих часов, а у тех, кто работает по сдельной системе, — от выполненного объема задач. Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации», — пояснил депутат.
Выход в праздничные дни должен оплачиваться как минимум в двойном размере, напомнил Гаврилов. Также работнику могут предложить в качестве компенсации отгулы.
При этом размер аванса в середине месяца может оказаться ниже привычного, так как его расчет производится исходя из первых рабочих дней месяца, которых в январе традиционно мало. Вторая половина зарплаты, выплачиваемая в конце месяца, компенсирует разницу, итоговая сумма будет равна установленному окладу или заработанному по часам.
Ранее сообщалось, что средняя ожидаемая зарплата по России в 2025 году составляет 139 тысяч рублей. При этом мужчины рассчитывают на доход в 157 тысяч рублей, а женщины — на 123 тысячи.