В Госдуме рассказали о влиянии новогодних выходных на уровень зарплаты

«У работников с почасовой оплатой итоговая сумма будет зависеть от количества рабочих часов, а у тех, кто работает по сдельной системе, — от выполненного объема задач. Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации», — пояснил депутат.