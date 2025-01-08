Россиянам рассказали о введении трех диапазонов потребления электроэнергии

«Это значит, что даже минимальная стоимость электроэнергии возрастет, что особенно важно для регионов с уже высоким уровнем затрат, таких как Чукотский автономный округ, где тарифы могут превышать 11 рублей за киловатт-час», — обратил внимание юрист.