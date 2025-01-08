Россиянам рассказали о введении трех диапазонов потребления электроэнергии

С 1 января 2025 года для российских потребителей ввели три диапазона потребления электричества, от которых зависит стоимость киловатт-часа. Об изменении тарифов aif.ru рассказал генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Если объем потребления составляет до 3900 киловатт-часов в месяц, то стоимость электроэнергии увеличится на 12% и составит в среднем 6 ₽/кВтч.
Второй диапазон включает в себя потребление от 3900 до 6000 кВтч, его будут оплачивать по цене, которая будет «не ниже экономически обоснованной».
При превышении порога в 6000 кВтч тарифы будут аналогичны коммерческим.
«Например, в регионах с высокой стоимостью электроэнергии цена может достигать 10,23 рубля за киловатт-час», — отметил Адамс.
Также с 1 июля 2025 года планируется общая индексация тарифов на 12%.
«Это значит, что даже минимальная стоимость электроэнергии возрастет, что особенно важно для регионов с уже высоким уровнем затрат, таких как Чукотский автономный округ, где тарифы могут превышать 11 рублей за киловатт-час», — обратил внимание юрист.
Эксперт подчеркнул, что платежи значительно вырастут у тех, кто использует электроэнергию для отопления в негазифицированных регионах или занимается энергоемкими процессами. Однако льготы для определенных категорий граждан, включая пенсионеров и многодетные семьи, сохранятся.
«Также предусмотрено увеличение допустимого порога потребления зимой для негазифицированных регионов», — заключил собеседник aif.ru.
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