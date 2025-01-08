Директор «Росатома» заявил, что через 7 лет в Приморье заработает АЭС

В 2032 году в Приморском крае планируют запустить АЭС. Как сообщает телеканал «Россия 24», об этом сообщил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
По словам эксперта, речь идёт о двух блоках водо-водяного энергетического реактора мощностью 1000 МВт.
«В 2032-м году, а это, по нашим меркам, практически завтра, планируем получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС», — сообщил генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Напомним, что строительство АЭС в Приморском крае обсуждалось в ходе последнего Восточно-экономического форума. Этому вопросу была даже посвящена отдельная секция.
В настоящий момент в Приморском крае ощущается дефицит электроэнергии. В августе 2024 года край из-за аварии на Лучегорской ГРЭС практически полностью несколько часов был без света. По мнению экспертов, при дальнейшей реализации масштабных проектов дефицит электроэнергии будет только нарастать и достигнет пика к 2030 году.
В Приморском крае о строительстве АЭС говорят со времен СССР. Теперь уже определено и место строительства станции — в районе ЗАТО Фокино.
Добавим, что в соседнем Хабаровском крае запуск АЭС запланирован только на 2042 год.