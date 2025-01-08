Директор «Росатома» заявил, что через 7 лет в Приморье заработает АЭС

В настоящий момент в Приморском крае ощущается дефицит электроэнергии. В августе 2024 года край из-за аварии на Лучегорской ГРЭС практически полностью несколько часов был без света. По мнению экспертов, при дальнейшей реализации масштабных проектов дефицит электроэнергии будет только нарастать и достигнет пика к 2030 году.