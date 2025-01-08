Казахстан занял второе место в ЕАЭС по уровню средней зарплаты

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Казахстан занял второе место в ЕАЭС по средним зарплатам — 774 доллара в рейтинге стран Союза.
На первом месте Россия — 857 долларов, замыкает тройку лидеров Армения — 676 долларов.
Это несмотря на то, что самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении — 113,4%, Кыргызстане −110,7% и Беларуси — 110,1%.
Беларусь по итогам января-сентября 2024 года оказалась на четвертой строчке — 628 долларов.
А вот в Кыргызстане средняя зарплата за девять месяцев 2024-го составила 367 долларов.