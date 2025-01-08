Шелест рассказал, как застройщики помогут в развитии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что в 2024 году администрация Омска заключила девять соглашений с застройщиками, направленных на улучшение условий обучения и воспитания детей. В рамках договоренностей компании внесут средства в городскую казну или самостоятельно построят образовательные учреждения.
Ключевые проекты и вложения:
- ООО «СК “Горпроект” переведёт в бюджет города более 50 млн рублей.
- АО “ЗСЖБ № 6” направит свыше 114 млн рублей на развитие инфраструктуры в районе улицы Шебалдина и пересечении улиц 22 Декабря, Граничной и 12 Декабря.
- ООО “ФСК “Трест-4” вложит более 352 млн рублей в строительство образовательных учреждений.
- ООО “Брик” и ООО “Полат” разработают проект капитального ремонта здания на улице Булатова, 68, где появится филиал школы на 219 мест с детским садом.
- ООО “Нордстрой” и ООО “Брик” проведут капитальный ремонт школы по улице 21-й Амурской, 21 а, что обеспечит 180 дополнительных учебных мест.
- ООО “Догма-Омск” построит детский сад на 290 мест по улице Светловской.
- ООО “Брусника. Специализированный застройщик” займётся строительством школы на 1 550 мест в районе улиц Шаронова и 2-й Рыбачей.
- Детский сад на 310 мест на улице Успешной возведёт группа компаний: “КНЗ-1”, “КНЗ-2”, “КНЗ-3” и “Московка-дом1”.
Эти проекты реализуются в рамках Решения Горсовета № 147 от 15 мая 2024 года, согласно которому застройщики могут безвозмездно передавать средства на строительство или реконструкцию объектов либо самостоятельно возводить социальную инфраструктуру. Такой подход направлен на создание дополнительных мест в детских садах и школах.