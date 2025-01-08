Шелест рассказал, как застройщики помогут в развитии Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что в 2024 году администрация Омска заключила девять соглашений с застройщиками, направленных на улучшение условий обучения и воспитания детей. В рамках договоренностей компании внесут средства в городскую казну или самостоятельно построят образовательные учреждения.