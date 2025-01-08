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Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла

Большую часть этого продукта КР покупает в странах Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.

Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе — октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.

Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС.

Страны-экспортеры:

  • Россия — 24,7 тыс. тонн;
  • Казахстан — 7,5 тыс. тонн;
  • Узбекистан — 334 тонны;
  • Турция — 141,4 тонны;
  • США — 40 тонн;
  • Азербайджан — 21,8 тонны;
  • Китай — 0,1 тонны.