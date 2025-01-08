ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Кыргызстан в 2024 году закупил у Узбекистана 334 тонны растительного масла, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные Нацстаткома КР.
Ранее Минсельхоз Кыргызстана сообщил, что республика обеспечивает себя растительным маслом на 30%. По последней информации Нацстаткома, в январе — октябре 2024-го КР импортировала 32,8 тыс. тонн масла.
Большую часть недостающего подсолнечного масла Кыргызстан покупает у государств ЕАЭС.
Страны-экспортеры:
- Россия — 24,7 тыс. тонн;
- Казахстан — 7,5 тыс. тонн;
- Узбекистан — 334 тонны;
- Турция — 141,4 тонны;
- США — 40 тонн;
- Азербайджан — 21,8 тонны;
- Китай — 0,1 тонны.