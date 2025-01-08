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В Новосибирске подготавливают территорию для расширения «Арены»

Благодаря проекту в Новосибирске хотят создать комфортное общественное пространство.

Источник: Мэрия Новосибирска

В новом 2025 году в Новосибирске начнут готовиться к продлению парка «Арена» около нового ЛДС. Информацию об этом сообщили в мэрии города.

На данном участке уже установили шлагбаумы и посты охраны. Вскоре здесь установят информационные стенды, посвященные проекту.

Сообщается, что все будет проходить поэтапно. В 2025—2027 годах на участке будут поддерживать порядок, пока будет идти разработка дизайн-проекта второй очереди комплексного развития зоны «Усть-Тула».

Благодаря проекту в Новосибирске хотят создать комфортное общественное пространство.

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