В Новосибирске подготавливают территорию для расширения «Арены»

В новом 2025 году в Новосибирске начнут готовиться к продлению парка «Арена» около нового ЛДС. Информацию об этом сообщили в мэрии города.
На данном участке уже установили шлагбаумы и посты охраны. Вскоре здесь установят информационные стенды, посвященные проекту.
Сообщается, что все будет проходить поэтапно. В 2025—2027 годах на участке будут поддерживать порядок, пока будет идти разработка дизайн-проекта второй очереди комплексного развития зоны «Усть-Тула».
Благодаря проекту в Новосибирске хотят создать комфортное общественное пространство.