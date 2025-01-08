Как кроссовер Chery Tiggo 9 ведет себя на российских дорогах

По бокам у большого Chery есть защитные накладки на колесных арках, а также защита у порогов и бамперов. Все еще модные в Китае выдвижные дверные ручки, на первый взгляд, выглядят не самым лучшим решением для российского климата, однако производитель заверил, что у них усилен привод на случай обледенения — поэтому во время 25-градусного мороза (тест-драйв проходил на Алтае) никаких проблем с ними не возникло. Сзади кроссовер выглядит интересным благодаря фонарям, как у Porsche, объединенным светодиодной полосой, и двум выхлопным патрубкам, встроенным в бампер.