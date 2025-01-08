Арбитражный суд запретил продавать автомойку в Перми

Автомойка «Шоссе», площадью 403 квадратных метра, становится предметом споров, так как администрация Индустриального района намерена признать ее самовольной постройкой. Власти района выступают за введение запрета на сделки с этим объектом, чтобы предотвратить возможные манипуляции с собственностью.