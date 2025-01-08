В Омске продают производство крафтового пива

На продажу выставлено предприятие по производству крафтовых напитков под брендом «Домашний пивовар». Владелец бизнеса Андрей не раскрыл причины продажи, но отметил, что покупатель получит полный комплект для продолжения работы предприятия.
В состав бизнеса входят:
- Производственная линия: оборудование, расположенное на улице 1-й Северной, с производственной мощностью до 14 400 литров пива в месяц.
- Технологии и персонал: покупателю передадут фирменные рецепты, производственные методики, зарегистрированную торговую марку и штат обученных сотрудников.
- Цифровая инфраструктура: автоматизированные системы управления производством и инструментами взаимодействия с клиентами.
Стоимость готового бизнеса составляет 10 миллионов рублей.