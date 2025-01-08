Золотовалютные резервы Беларуси выросли на 128 млн долларов

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Золотовалютные резервы республики на 1 января текущего года составили, 8 922,6 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка Беларуси.
Месяцем ранее регулятор отчитался о том, что международные активы Беларуси составляли 8 794,9 миллиона долларов. Таким образом, всего за месяц они выросли на 127,7 миллиона долларов.
Предыдущее снижение общего объема белорусских резервов в ЕАБР объяснили тем фактом, что в ноябре на 3% снизилась стоимость монетарного золота.
В декабре монетарное золото в структуре резервов сократилось с 4 594,8 миллиона долларов до 4 522,9 миллиона долларов. При этом резервы в иностранной валюте выросли с 2 846,5 миллиона долларов до 3 052,4 миллиона долларов.
Белорусские власти определили, что международные активы страны на 1 января 2025 года должны составлять не менее, чем шесть миллиардов долларов. В настоящий момент резервы республики выше минимального уровня почти на три миллиарда долларов.