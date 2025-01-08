Чьи мобильные переводы будут проверять в 2025 году в Казахстане

С 2024 года в Казахстане ведется проверка мобильных переводов, у которых есть признаки незаконной предпринимательской деятельности. В прошлом году проверяли участников первых двух этапов всеобщего декларирования, то есть госслужащих, работников государственных учреждений и членов их семей.
Между тем, как сообщает Комитет государственных доходов (КГД), в 2025 году продолжится проверка «подозрительных» мобильных денежных переводов. Теперь это также коснется деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП), руководителей юридических лиц и их супругов по итогам 2024 года.
«Критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности», — сообщили в комитете.
Как отмечают в КГД, данная мера нацелена на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. Ведомством также предлагается установить уточнение для критерия: «подозрительными» могут сделать мобильные переводы, общая сумма которых превышает трехкратный размер минимальной заработной платы (255 000 тенге в 2024 году).