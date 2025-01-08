Хабаровский край присоединился к новому нацпроекту «Кадры»

— Новым направлением нацпроекта станет оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Работодателю будут возмещать расходы на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, если они проработали на этих местах не менее 12 месяцев, — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.