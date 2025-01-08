Хабаровский край присоединился к новому нацпроекту «Кадры»

Хабаровский край вступил в новый национальный проект «Кадры», который, по поручению президента России Владимира Путина, стартует в стране с 2025 года. Он направлен на подготовку молодых специалистов специально под запросы рынка труда, сообщили в правительстве региона.
Уже подписан ряд документов, которые обеспечат реализацию трех региональных проектов — «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Управление рынком труда». Нацпроект позволит организовывать обучения сотрудников, субсидировать найм на работу участников специальной военной операции, одиноких и многодетных родителей, инвалидов, привлекать сотрудников по программам повышения мобильности трудовых ресурсов и продолжить работу по ряду других, уже знакомых жителям края проектам.
— Новым направлением нацпроекта станет оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Работодателю будут возмещать расходы на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II группы, ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность, если они проработали на этих местах не менее 12 месяцев, — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
На реализацию программ по нацпроекту региону на 2025−2027 годы выделят 973,6 миллиона рублей из федерального бюджета.