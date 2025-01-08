Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Ассоциация кожевников Пакистана (Pakistan Tanners Association — PTA) готова переместить в Узбекистан часть производственных мощностей, сообщает ИА «Дунё».
Это предложение прозвучало в ходе форума с участием посла РУз Алишера Тухтаева, представителей PTA и ведущих пакистанских компаний отрасли.
Речь шла о перспективах реализации совместных проектов по переработке кожи, производству изделий из нее, в том числе готовой одежды, обуви, перчаток и сувениров.
«Кожевенная промышленность — это отрасль с большим потенциалом для совместных проектов. Усилия предпринимателей Узбекистана и Пакистана в этом плане станут основой для совместного выхода на новые рынки, послужат увеличению объемов взаимной торговли за счет новых видов номенклатуры», — отметил посол РУз.
Достигнута договоренность, что члены Ассоциации кожевников Пакистана посетят республику во втором квартале 2025 года.
«Члены PTA выразили готовность наладить активное сотрудничество с аналогичными организациями и объединениями Узбекистана, обменяться опытом, а также переместить в нашу страну часть промышленных мощностей», — говорится в сообщении.
Кроме того, пакистанская сторона пригласила представителей ассоциации «Узчармсаноат» на международную выставку «Pakistan Mega Leather Show», которая пройдет 26 — 28 января в Лахоре.