Кожевники Пакистана готовы переместить в Узбекистан часть производственных мощностей

«Кожевенная промышленность — это отрасль с большим потенциалом для совместных проектов. Усилия предпринимателей Узбекистана и Пакистана в этом плане станут основой для совместного выхода на новые рынки, послужат увеличению объемов взаимной торговли за счет новых видов номенклатуры», — отметил посол РУз.